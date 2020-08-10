Петрозаводчан приглашают освоить скандинавскую ходьбу

Петрозаводчан пытаются привлечь к здоровому образу жизни и спорту. Сперва, в карельской столице организуют бесплатные фитнес-тренировки для 50-летних, теперь приглашают на ходьбу с палками без возрастных ограничений.

На занятиях по северной ходьбе участники познакомятся с правильной техникой, изучат теорию и комплекс гимнастических упражнений.



Участникам выдадут книжку скандихода, где он сможет фиксировать пройденные шаги или километры, делать пометки о своем самочувствии и успехах, сообщили в министерстве спорта Карелии.

Бесплатные занятия проходят по вторникам в шесть часов вечера на Древлянке, сбор у Утиного пруда, а также в то же время по четвергам на «Юности», сбор у административного здания.

