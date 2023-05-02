Замглавы Петрозаводска рассказала, как голосовать за объекты ФКГС

Заместитель Главы Администрации Петрозаводского городского округа Юлия Мизинкова в недавнем прямом эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказала о программе благоустройства городских территорий, а также о возможности жителей самим выбрать места, которые будут приведены в порядок.

По словам Юлии Мизинковой, в тройке лидеров по благоустройству сейчас парк Беличий Остров, Побережный парк и сквер на улице Попова, однако жители могут изменить порядок лидерства. На способах голосования гость программы заострила особое внимание.

Чтобы проголосовать, нужно иметь авторизованную учетную запись на портале «Госуслуги». Но если такой возможности нет, то можно проголосовать через телефон. Сделать это можно с помощью волонтеров. На территории Петрозаводска работают более 20 волонтеров. Они располагаются рядом с популярными местами в городе, например, в торговых центрах. Кроме того, несколько волонтеров проходят по различным организациям и помогают людям там. Голосование по телефону очень быстрое и занимает не более минуты,

– рассказала зрителям Юлия Мизинкова.



Напомним, что голосование будет проходить до 31 мая этого года. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом РФ.

Полностью эфир можно посмотреть здесь.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении, экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.