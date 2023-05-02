Петрозаводчане публикуют фото справляющих нужду во дворах

Петрозаводчане возмущаются не только мусором, заполонившим придворовые территории, но и нарушением общественного порядка. Фото справляющих нужду в парках и дворах регулярно публикуются в группе "Подслушано в ПТЗ".

"Засранец, нагадивший сегодня в Якорном парке, что рядом с ул. Ригачина, не уберешь до завтра, опубликуем еще и видео с крупным планом твоей бесстыжей физиономии. Пусть родители и родственники посмотрят, что за существо у них выросло и проживает рядом!",

- такое предупреждение появилось в паблике.

Еще один молодой человек справляет нужду под окнами дома на улице Жуковского, 8.

И, судя по всему, делает это не первый раз. У него была с собой туалетная бумага и резиновые перчатки, отмечают подписчики группы. // Фото: паблик "Подслушано в ПТЗ".