10 октября 2024, 16:41
Заметное потепление придет в Карелию в пятницу
До 13 градусов тепла обещают синоптики в республике 11 октября
Завтра, 11 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер юго-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +10,+12°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +8, +13°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, дождь.
В Сегеже до +9, пасмурно, дождь.
В Сортавале до +13, пасмурно, дождь.
Ожидается экстремальный геомагнитный шторм. // Фото «Петрозаводск говорит»