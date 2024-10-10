Заметное потепление придет в Карелию в пятницу

Завтра, 11 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер юго-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +10,+12°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +8, +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +9, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +13, пасмурно, дождь.

Ожидается экстремальный геомагнитный шторм. // Фото «Петрозаводск говорит»