Заказное убийство в Петрозаводске, бизнесмена застрелили в подъезде

В Петрозаводске ровно 20 лет назад произошло убийство. По мнению сотрудников правоохранительных органов, преступление имело все признаки заказного.

Преступление было совершено в начале девятого утра. Проживавший на Ключевой выходец из Азербайджана отправился прогревать машину, чтобы отвезти ребенка в школу. Он не возвращался дольше обычного. Встревоженные домочадцы вышли посмотреть, что случилось. И обнаружили бездыханное тело главы семьи у входа в подъезд. Когда снимался этот репортаж, на полу в этом месте оставались следы крови.

Прибывшие на место преступления криминалисты констатировали смерть от пулевого ранения в голову. Предположительно, преступник поджидал свою жертву между дверей подъезда. Когда мужчина направился на выход, убийца выстрелил ему в затылок.

На месте преступления осталась гильза. Как считали сотрудники милиции, скорей всего это была гильза от пистолета Макарова. Погибший жил в Петрозаводске больше трех лет. Занимался торговлей овощами и фруктами. По мнению следователей, смерть предпринимателя была связана скорей всего именно с его коммерческой деятельностью. Хотя бизнес убитого никак нельзя было отнести к разряду крупных.

В Петрозаводском педагогическом колледже №1 прошла благотворительная акция в поддержку детского дома в поселке Вешкелица. В сборе денег, вещей и игрушек приняла участие петрозаводская фолк-группа «Мюллярит».

Одной из инициаторов акции стала Анна Барышникова, которая сама преподавала в педагогическом колледже финский язык. По ее мнению, благотворительный концерт принесет пользу не только обездоленным детям, но и студентам колледжа – будущим учителям.

«Мы – педколледж, и для наших студентов это очень важно, что они могут кому-то помочь. Это их воспитывает. И им это нравится. Студенты проявили себя очень активно. Для нас это большой плюс»,

- рассказала Анна Барышникова.

В 2001 году школьники из Финляндии собрали деньги для двух карельских детских домов – в Пудоже и поселке Деревянное. В Петрозаводском педагогическом колледже решили, что тоже могут кому-то помочь.

«Мы привыкли говорить «ах, мы сами нищие, нам бы кто помог». Вот эта отговорка она постоянно везде действует. Но все дело в том, что если ты душой богат, то ты можешь уже чем-то помочь», - считала Анна. И помочь провести эту акцию согласились музыканты группы «Мюллярит». В зале колледжа они отыграли концерт, весь сбор от которого пошел в помощь детскому дому. «А как же – ведь это же дети. В первую очередь мы любим детей, а потом мы любим играть», - пошутил участник группы – «дедушка» Александр Быкадоров.

Организаторы и участники акции надеялись, что их примеру последуют другие благотворители. И помощь нуждающимся станет в Карелии делом обычным.

Таким было 7 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.