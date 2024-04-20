Задержан водитель, сбивший насмерть человека под Петрозаводском

Водитель, сбивший насмерть человека под Петрозаводском, задержан. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, около 22:30 19 апреля на дороге между Ужесельгой и Деревянным водитель автомобиля Honda CR-V2 сбил человека, стоявшего у машины на краю проезжей части. От полученных травм пешеход умер на месте. Водитель - виновник случившегося - скрылся.

Как отмечается в сообщении надзорного органа, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe