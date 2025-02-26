Задержан вице-губернатор Вологодской области

Коррупционный скандал разгорается в соседнем с Карелией регионе. Двух чиновников из Вологодской области задержали за вымогательство. Речь идет о вице-губернаторе Денисе Алексееве и главе представительства области в Москве Кирилле Бочарове, сообщает «Коммерсантъ».

Силовики задержали их 25 февраля с поличным при получении 30 миллионов рублей от предпринимателя в помещении регионального представительства.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следователей, 30 миллионов были лишь частью вознаграждения на общую сумму 100 миллионов, которую требовали чиновники от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку, общее покровительство и возможном участии компании в инвестиционных проектах регионального правительства. Им предъявили обвинение, чиновники вину отрицают.

Напомним, из Вологодской области в карельское правительство перешла на работу Светлана Астахова. Она возглавила минпромторг Карелии. По данным телеграм-каналов, оставивший пост вице-премьера по вопросам экономики Дмитрий Родионов переедет из Карелии на работу в Вологодскую область.