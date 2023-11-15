Заболеваемость корью в России выросла в 300 раз за неполный год

Заболеваемость корью в России бьет рекорды. По данным Роспотребнадзора, за 9 месяцев текущего года она увеличилась почти в 300 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Однако в ведомстве призывают не бить тревогу и называют подъем «циклическим».

Заболеваемость в основном растет за счет не привитых, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, а также убежденных антиваксеров.

- Групповые очаги заболевания в течение года наблюдались среди цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок,

- сказано в сообщении.

В процессе текущей подчищающей иммунизации привили 77,5 процента от числа подлежащих ей. // фото: freepik.com