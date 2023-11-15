В ГИБДД объяснили, нужно ли менять права до конца года

В Госавтоинспекции Карелии объяснили, нужно ли менять водительское удостоверение, срок действия которого истекает до конца этого года.

По данным ведомства, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года действует мера, согласно которой истекающий срок действия прав автоматически продлевается на три года. Автомобилистам не нужно менять сам документ – все изменения будут отражены в базе ГИБДД.

В следующий раз заменить права нужно будет через 3 года, отсчитав срок с предыдущей даты окончания прав. Например, если права перестают быть действительными 15 ноября 2023 года, то их нужно будет заменить до 15 ноября 2026 года.

Эти правила касаются как автолюбителей, так и профессионалов, управляющих транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter