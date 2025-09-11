За выборами в Карелии проследят общественные наблюдатели

За честностью и открытостью муниципальных выборов в Карелии, которые пройдут 12–14 сентября, традиционно проследят наблюдатели от партий и субъектов общественного контроля. В том числе, как сообщил руководитель регионального Штаба общественного наблюдения, председатель комиссии Общественной палаты Карелии по вопросам гражданского общества, общественному контролю, взаимодействию с общественными советами и НКО, заслуженный юрист республики Александр Баталин, на выборах будут работать 17 общественных наблюдателей.

Общественные наблюдатели представляют Общественную палату Карелии, Молодежную избирательную комиссию и общественные объединения. Все они хорошо подготовлены и прошли обучение по федеральному Стандарту общественного наблюдения. Следить за работой избирательных комиссий и реагировать на возможные нарушения им помогут специальные чек-листы.

В дни голосования – 12, 13 и 14 сентября – в Петрозаводске будет действовать Штаб общественного наблюдения, члены которого смогут по видео в режиме реального времени отслеживать происходящее на избирательных участках в районах республики. Если наблюдатели заподозрят нарушение, они оперативно сообщат об этом в Избирательную комиссию республики.

На выборах в четырех районах наряду с традиционным голосованием будет применяться технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ). За этим процессом тоже будет организовано наблюдение, в том числе в рамках работы республиканского Штаба.

Александр Баталин добавил, что в общественное наблюдение в республике активно вовлечена молодежь. В частности, карельские студенты приняли участие в проекте «Школа общественного контроля», в рамках которого прошли теоретический курс на эту тему. Часть прошедших курс молодых людей будет задействована в наблюдении за муниципальными выборами.

Муниципальные выборы пройдут 12–14 сентября в 11 районах Карелии. В четырех из них – Кемском, Муезерском, Медвежьегорском и Лахденпохском – будут впервые избраны Советы вновь образуемых муниципальных округов. Получить актуальную информацию о голосовании можно в официальном паблике регионального Избиркома.

Фото: ИА "Республика"