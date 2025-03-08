08 марта 2025, 14:45
«За цветами спешил»: в Петрозаводске случилось ДТП на пустой дороге
Утром в столице Карелии столкнулись два автомобиля
фото: скриншот видео из паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»
Рано утром в Петрозаводске, на перекрестке Ленина-Кирова столкнулись два автомобиля. Видео аварии опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Автор поста уточнил что ДТП произошло в 6 утра на абсолютно пустом перекрестке и предположил, что один из водителей спешил за цветами.
Один из комментаторов написал, что если ранним утром в спящем городе, на пустой дороге тронулись в путь два автомобилиста - столкновение неизбежно. // Фото: скриншот видео из паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».