«За цветами спешил»: в Петрозаводске случилось ДТП на пустой дороге

Рано утром в Петрозаводске, на перекрестке Ленина-Кирова столкнулись два автомобиля. Видео аварии опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автор поста уточнил что ДТП произошло в 6 утра на абсолютно пустом перекрестке и предположил, что один из водителей спешил за цветами.

Один из комментаторов написал, что если ранним утром в спящем городе, на пустой дороге тронулись в путь два автомобилиста - столкновение неизбежно. // Фото: скриншот видео из паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».