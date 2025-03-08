08 марта 2025, 13:24
Народного артиста России увезли в реанимацию в тяжелом состоянии
Евгений Петросян доставлен в больницу в тяжелом состоянии
фото: Петрозаводск говорит
Народного ариста России Евгения Петросяна доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщил РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Известный юморист попал в больницу с кишечно-желудочным кровотечением, уточняет источник. Жена артиста не отвечает на звонки и просит оставить их семью в покое.
Семья Петросяна пока никак не информирует публику о его здоровье. // Фото: Петрозаводск говорит.