Народного артиста России увезли в реанимацию в тяжелом состоянии

Народного ариста России Евгения Петросяна доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщил РЕН ТВ в своем телеграм-канале.

Известный юморист попал в больницу с кишечно-желудочным кровотечением, уточняет источник. Жена артиста не отвечает на звонки и просит оставить их семью в покое.

Семья Петросяна пока никак не информирует публику о его здоровье. // Фото: Петрозаводск говорит.