08 марта 2025, 13:24
Происшествия

Народного артиста России увезли в реанимацию в тяжелом состоянии

Евгений Петросян доставлен в больницу в тяжелом состоянии
фото: Петрозаводск говорит

Народного ариста России Евгения Петросяна доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщил РЕН ТВ в своем телеграм-канале.

Известный юморист попал в больницу с кишечно-желудочным кровотечением, уточняет источник. Жена артиста не отвечает на звонки и просит оставить их семью в покое. 

Семья Петросяна пока никак не информирует публику о его здоровье. // Фото: Петрозаводск говорит. 

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новости россии
евгений петросян
реанимация