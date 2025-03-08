Карельские спасатели сегодня утром вытащили машину из кювета на трассе

МЧС Карелии сообщило о происшествии в Сортавальском районе. Помощь спасателей понадобилась автомобилистам.

В 07:59 поступило сообщение о съезде легкового автомобиля в кювет на автодороге Сортавала – Вяртсиля, 45 километр. Пострадал один человек.

Личным составом МЧС проводились работы по осмотру места происшествия. // Фото: Петрозаводск говорит.