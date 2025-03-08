08 марта 2025, 11:20
Происшествия

Карельские спасатели сегодня утром вытащили машину из кювета на трассе

Помощь МЧС понадобилась в Сортавальском районе
фото: Петрозаводск говорит

МЧС Карелии сообщило о происшествии в Сортавальском районе. Помощь спасателей понадобилась автомобилистам.

В 07:59 поступило сообщение о съезде легкового автомобиля в кювет на автодороге Сортавала – Вяртсиля, 45 километр. Пострадал один человек.

Личным составом МЧС проводились работы по осмотру места происшествия. // Фото: Петрозаводск говорит. 

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новости Карелии
МЧС Карелии
Сортавальский район