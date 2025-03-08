Обломки дрона повредили резервуар с нефтью в Ленинградской области

Украинские БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающее предприятие «Киришинефтеоргсинтез» в Киришском районе. Об этом утром сообщает Фонтанка со ссылкой на губернатора Ленобласти Александр Дрозденко.

Один из дронов сбили на подлете, а второй уничтожили над территорией предприятия. Из-за падения обломков пострадала внешняя конструкция одного из резервуаров.

«Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет»,

— пишет губернатор Дрозденко в своем телеграм-канале.

Росавиация утром 8 марта вводила ограничения работы аэропорта Пулково для обеспечения безопасности гражданской авиации. Его в 5:20 закрыли на прием и выпуск, ограничения были сняты 6:15. За этот период один самолет, следовавший в Санкт-Петербург, отправился на запасной аэродром. // Фото: Петрозаводск говорит.