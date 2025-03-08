08 марта 2025, 09:49
Происшествия

Обломки дрона повредили резервуар с нефтью в Ленинградской области

Из-за атаки беспилотников в Пулково утром 8 марта были введены ограничения работы аэропорта
фото: Петрозаводск говорит

Украинские БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающее предприятие «Киришинефтеоргсинтез» в Киришском районе. Об этом утром сообщает Фонтанка со ссылкой на губернатора Ленобласти Александр Дрозденко.

Один из дронов сбили на подлете, а второй уничтожили над территорией предприятия. Из-за падения обломков пострадала внешняя конструкция одного из резервуаров.

«Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет», 

— пишет губернатор Дрозденко в своем телеграм-канале. 

Росавиация утром 8 марта вводила ограничения работы аэропорта Пулково для обеспечения безопасности гражданской авиации. Его в 5:20 закрыли на прием и выпуск, ограничения были сняты 6:15. За этот период один самолет, следовавший в Санкт-Петербург, отправился на запасной аэродром. // Фото: Петрозаводск говорит. 

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Ленинградская область
атака беспилотников