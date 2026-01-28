Юный житель Карелии был покусан собакой на отдыхе у бабушки

В Беломорском округе прокуратура провела проверку по обращению матери 12-летнего мальчика, который подвергся нападению собаки. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Было установлено, что летом 2025 года ребенок поехал на каникулы к бабушке в село Нюхча. В один из дней он отправился на прогулку и повстречался с собакой, за которой не уследила хозяйка. Пес покусал школьника.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой взыскать с владелицы животного 15 тысяч рублей в пользу ребенка в качестве компенсации морального вреда. Суд поддержал требование прокурора.

