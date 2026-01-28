Двое мурманчан бросили собаку на улице карельского города

Двое северян приехали в Сегежу с собакой. Мужчины из Мурманской области остановились в хостеле, а через несколько дней уехали, но только рыжего пса с печальными глазами с собой почему-то не взяли. Собаку они бросили на улице.

«Собака в стрессе, была очень голодная, хватала еду с жадностью. Все обстоятельства будем выяснять, заявление естественно на бессовестных хозяев будет написано», - сообщали в группе «Лада» Организация защиты животных г. Сегежа».

По информации ТВ-21, карельские зоозащитники забрали брошенную собаку и поместили в вольер. На вид бедолаге около пяти лет, судя по поведению, до этого собака жила в квартире, так как к вольеру привыкает с трудом.

Волонтеры пытаются узнать больше информации о брошенном животном и, возможно, подыскать постоянный дом.