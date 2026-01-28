Юный карельский спортсмен выдержал жесткую конкуренцию и взял медаль

Юный карельский спортсмен занял третье место среди юношей 12–13 лет в весовой категории до 48 кг на всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ «Курская дуга», которые состоялись в Воронеже, сообщили в Центре спортивной подготовки.

Турнир собрал 1208 спортсменов из 38 регионов России, в том числе четыре представителя Карелии вышли на татами. Они выступили в дисциплине СЗ — полный контакт в средствах защиты.

Ранее сообщалось об успешном выступлении карельских ориентировщиков на турнире в Архангельске.