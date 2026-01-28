28 января 2026, 14:35
Жители Карелии хорошо сориентировались в Архангельске

Карельские спортсмены принимают участие в соревнованиях ориентировщиков
Фото: freepik

Карельские спортсмены завоевали две медали в первый день на межрегиональных спортивных соревнованиях чемпионате и первенстве Северо-Западного и Центрального федеральных округов по спортивному ориентированию, сообщили в паблике «Карелия – спорт норма жизни».

В первый день состоялась лыжная гонка-спринт, где наши спортсмены завоевали золотую медаль в первенстве и «серебро» в чемпионате.

В шаге от пьедестала остались еще два наших земляка, а в «десятку» сильнейших попали четыре спортсмена.

Старты в Архангельске собрали более двух десятков команд и 280 спортсменов. Соревнования продолжатся до 30 января, а значит, у карельских ориентировщиков есть шансы на новые медали.

