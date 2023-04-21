21 апреля 2023, 14:16
Спорт

Юные танцоры из Петрозаводска победили на соревнованиях в Мурманске

Участники танцевального клуба «Ритм» стали лучшими в европейской и латиноамериканской программах

Парам танцевального клуба "Ритм" Петрозаводска покорились еще две танцевальные площадки - на Кубке губернатора Мурманской области и на турнире в Москве, сообщает Диреция спорта Карелии. Никита Терентьев и Вероника Дерябина победили на соревнованиях в Мурманске.

Пара из Петрозаводска стала лучшей в своей возрастной категории 14 -15 лет в европейской и латиноамериканской программах. Никита Терентьев и Вероника Дерябина заняли первое место, и это большая победа танцевальной школы Петрозаводска. 

В марафоне танцев "Green Velvet Cup" в Москве 4-е место в своей категории заняли Давид Угрехелидзе и Злата Карпина. // Фото: Диреция спорта Карелии. 
 

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