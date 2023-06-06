Юноша прокатился на чужом велосипеде и попал под уголовную статью

Полицейские раскрыли пропажу велосипеда в Пряжинском районе. В полицию с заявлением обратилась мама юного владельца. По ее словам, сын оставил велосипед у подъезда многоквартирного дома, а когда вернулся, на месте его уже не было. Ущерб превысил девять тысяч рублей, рассказали в полиции.

Оказалось, что к краже причастен несовершеннолетний петрозаводчанин. Юноша был в гостях у друзей, на чужом велосипеде он добрался до дома, а потом бросил.

Полицейские нашли велосипед, его вернут владельцу. По признакам кражи возбудили уголовное дело. // фото unsplash.com