Перейти к основному содержанию
15 августа 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Маркет

Ярмарка вакансий: начни свою карьеру с «ПКС-Водоканал»

Познакомиться с предложениями по трудоустройству и возможностью пройти практику на предприятии можно уже завтра, 18 апреля
консультация по вакансиям
Фото: «РКС-Петрозаводск»

АО «ПКС-Водоканал» приглашает всех желающих на Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Мероприятие будет проходить в эту пятницу, 18 апреля, с 10:00 до 13:00 в Кадровом центре г. Петрозаводска по адресу ул. Кирова, д. 25.

На площадке «ПКС-Водоканал» представят:

  • Актуальные вакансии для разных уровней
  • Возможности практики и старта карьеры для студентов

Не упусти свой шанс —  приходи на площадку «ПКС-Водоканал». Твоя карьера начинается здесь!

Уточнить открытые вакансии можно по телефонам 8 (981) 400-64-29, 8 (8142) 71-00-44, электронной почте rabota@rks.karelia.ru или в сообществе ВК.

Фото: «РКС-Петрозаводск»

На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146

Ранее в рубрике Маркет было опубликовано: Уралсиб улучшил сервис электронных заявок на выдачу наличных

Метки