Ярмарка вакансий: начни свою карьеру с «ПКС-Водоканал»

АО «ПКС-Водоканал» приглашает всех желающих на Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Мероприятие будет проходить в эту пятницу, 18 апреля, с 10:00 до 13:00 в Кадровом центре г. Петрозаводска по адресу ул. Кирова, д. 25.
На площадке «ПКС-Водоканал» представят:
- Актуальные вакансии для разных уровней
- Возможности практики и старта карьеры для студентов
Не упусти свой шанс — приходи на площадку «ПКС-Водоканал». Твоя карьера начинается здесь!
Уточнить открытые вакансии можно по телефонам 8 (981) 400-64-29, 8 (8142) 71-00-44, электронной почте rabota@rks.karelia.ru или в сообществе ВК.
Фото: «РКС-Петрозаводск»
На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146