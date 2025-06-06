06 июня 2025, 15:11
Яхта «Мария» перекроет движение по трассе «Кола»
Ладожский мост разведут во вторник, 10 июня
Фото: «Петрозаводск говорит»
Во вторник, 10 июня, движение по трассе «Кола» в Ленинградской области остановится на 45 минут. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
По данным источника, на 40-м километре федеральной магистрали с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост. В это время по Неве пройдет яхта «Мария».
Специалисты приносят автомобилистам извинения за временные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. © «Петрозаводск говорит»