Яхта «Мария» перекроет движение по трассе «Кола»

Во вторник, 10 июня, движение по трассе «Кола» в Ленинградской области остановится на 45 минут. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным источника, на 40-м километре федеральной магистрали с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост. В это время по Неве пройдет яхта «Мария».

Специалисты приносят автомобилистам извинения за временные неудобства и просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. © «Петрозаводск говорит»