Центробанк снизил ключевую ставку впервые за три года

Центробанк России принял решение понизить ключевую ставку до 20%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В предыдущий раз Банк России снижал ключевую ставку почти три года назад - в сентябре 2022 года. Тогда ее понизили до 7,5%, но вскоре началось стремительное повышение из-за разгона инфляции. В октябре 2024 года ключевая ставка была повышена до рекордного уровня в 21%. На этом уровне она продержалась более семи месяцев.

В Центробанке также дали прогноз, что годовая инфляция вернется к четырем процентам в 2026 году. © «Петрозаводск говорит»