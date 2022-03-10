WhatsApp ограничил пересылку сообщений, Instagram – просмотр подписок

Новая бета-версия WhatsApp предусматривает ограничения для пользователей на пересылку сообщений. Об этом пишет WABetaInfo.

Теперь, если полученное сообщение уже было переслано, его нельзя будет переслать еще раз в несколько групповых чатов. Для каждого придется снова выбирать сообщение и пересылать его отдельно.

Кроме того, Meta сообщила, что пользователи Instagram из России и Украины не смогут видеть информацию о подписчиках и подписках других юзеров.

- Чтобы помочь защитить наши сообщества на Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах, - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, украинские и российские личные аккаунты больше не будут показывать в списке взаимных подписчиков. // Фото: USA-Reiseblogger/pixabay.com