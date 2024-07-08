Выяснилось, кого вырезали из авто после жесткого ДТП в Петрозаводске

Стали известны подробности жесткого ДТП, которое произошло в карельской столице утром 7 июля. Напомним, в тот день друг в друга врезались пассажирский ПАЗ и Opel.

Это было в 10:40 около дома № 18 на Соломенском шоссе. Иномарка была так сильно повреждена, что пострадавших пришлось вынимать из салона, срезав крышу.

Согласно данным Госавтоинспекции Петрозаводска, травмы в этом ДТП получили 74-летний водитель иномарки и его 77-летний пассажир. Обоих мужчин госпитализировали, полицейские проводят проверку. // фото: ГИБДД Петрозаводска