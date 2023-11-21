Выяснилось, как работают пункты пропуска Вяртсиля, Люття и Суоперя

Пограничное управление ФСБ России по Карелии опубликовали режим работы пунктов пропуска на границе с Финляндией в Карелии и Мурманской области. Вот актуальное уточненное расписание:

МАПП Вяртсиля в Сортавальском районе работает с 9:00 до 21:00 каждый день. Однако пункт пропуска Ниирала на финской стороне закрыт.

МАПП Люття около Костомукши с понедельника по четверг работает с 9:00 до 17:00, с пятницы по воскресенье - с 9:00 до 19:00.

МАПП Суоперя в Лоухском районе работает только по будням, то есть с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00.

Оба пункта пропуска на границе с Финляндией в Мурманской области работают ежедневно с 11:00 до 15:00, как и пункт пропуска Лотта на границе с Норвегией. // фото: pixabay.com