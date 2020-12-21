Выставка советских игрушек откроется в Петрозаводске

Жителей Карелии приглашают окунуться в мир советского детства. Выставка «Мы родом из детства» (0+) откроется 22 декабря в Национальном музее Карелии. Посетить выставку можно будет до 14 марта 2021 года, сообщает Министерство культуры республики.

На экспозиции представлены советские игрушки, школьные принадлежности, одежда и обувь и другое. Гости увидят елочные украшения, новогодние костюмы, коллекцию Дедов Морозов и Снегурочек, коллекцию советских новогодних открыток.

Также будут организованы мастер-классы по созданию новогодних игрушек из разных материалов. После новогодних праздников акцент выставки сделают на истории советской игрушки 1950–80-х годов. Посетители узнают о деятельности Кондопожской фабрики игрушек. (фото retailer.ru)