10 февраля 2021, 09:36
Выросло количество жертв пневмонии в Карелии
С начала пандемии в республике пневмония унесла 115 жизней
Накануне в Карелии госпитализированы еще 19 человек с пнебольничной пневмонией. Болезнь унесла еще одну жизнь, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Умер житель республики 1956 года рождения. Он имел сопутствующую соматическую патологию. Тест на коронавирус у пациента был отрицательным.
Всего с начала пандемии от пневмонии в Карелии скончались 115 человек. За этот период госпитализированы 4763 жителя республики.
В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото saint-petersburg.sm.news