Выросло количество жертв пневмонии в Карелии

Накануне в Карелии госпитализированы еще 19 человек с пнебольничной пневмонией. Болезнь унесла еще одну жизнь, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Умер житель республики 1956 года рождения. Он имел сопутствующую соматическую патологию. Тест на коронавирус у пациента был отрицательным.

Всего с начала пандемии от пневмонии в Карелии скончались 115 человек. За этот период госпитализированы 4763 жителя республики.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото saint-petersburg.sm.news