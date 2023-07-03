Выплаты новому перевозчику в Петрозаводске уменьшат на 3 млн рублей

Выплаты за июнь текущего года для компании «Транс-Балт» будут более чем на три миллиона меньше предусмотренных контрактом. Об этом на планерке в мэрии Петрозаводска 3 июля заявила начальник информационно-аналитического управления Анника Сильченко.

Она пояснила, что перевозчик допустил ряд нарушений. В частности, это изменение расписания движения общественного транспорта, проблемы с оплатой проезда, отсутствие формы у водителей.

- За несоблюдение условий контракта и с учетом штрафных санкций оплата «Транс-Балта» за июнь будет уменьшена более чем на три миллиона рублей,

- уточнила она.

Также Анника Сильченко сообщила, что новый подрядчик набирает водителей и кондукторов. В данный момент по первой позиции есть 50 вакансий, а по второй – 30.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что на этой неделе пассажирам будут разъяснять порядок оплаты проезда при входе в автобус. // фото: администрация Петрозаводска