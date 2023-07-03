Новый подрядчик достраивает дома обманутых дольщиков в Карелии

Два дома, которые не достроили подрядчики в Карелии, все же введут в эксплуатацию. Их строительство завершает новый подрядчик, сообщил министр строительства РК Виктор Россыпнов.

В частности, на объекте в Новом Сайнаволоке заканчивают отделку. Квартиры в трехэтажном доме до окончания этого года получат 28 обманутых дольщиков. Ранее строительство здания не завершил старый подрядчик.

Другой дом на улице Паустовского в Петрозаводске построили с ошибками. Новый подрядчик исправит их, подключит здание к водопроводу и электричеству, доделает кровлю. К концу года 12-квартирный дом можно будет заселять.

Всего в Карелии от недобросовестных застройщиков пострадали 130 дольщиков. Из них 86 получили денежные компенсации, остальные смогут переехать в достроенные дома. // фото: минстрой Карелии