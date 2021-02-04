Вынесен приговор по делу об убийстве в машине ППС в Петрозаводске

В Петрозаводске вынесен приговор в отношении 47-летнего мужчины, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

История получилась очень громкой и резонансной. 28 февраля 2020 года ныне осужденный был задержан в нетрезвом виде сотрудниками патрульно-постовой службы и помещен в патрульный автомобиль. Там он поссорился с другим задержанным мужчиной, который также был пьян. Горожанин выхватил нож и ударил им своего оппонента. Тот умер на месте происшествия.

В суде обвиняемый не признал свою вину, заявив, что был вынужден защищаться. Тем не менее, суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием с колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото газетавешняки.рф