Выгодные условий на покупку Volkswagen Polo объявлены в Петрозаводске

В Новый год — с новыми планами! Сейчас самое время начать год с новых достижений и правильных привычек. Специально для тех, кто не откладывает задуманное на потом, компания «Норден» в январе предлагает отличные условия на покупку Volkswagen Polo.



Покупатели могут воспользоваться выгодной ставкой от 3,9%1 по классическому кредиту.

Кроме этого, только в январе действует дополнительное преимущество на приобретение Volkswagen Polo — 10%2 от стоимости автомобиля по кредитным программам «Твой старт с Volkswagen» и «Положись на Polo».



• Программа «Твой старт с Volkswagen» предназначена для покупателей моложе 30 лет.

• Программа «Положись на Polo» — для покупателей, имеющих 2 или более несовершеннолетних детей.



Начните этот год с надежным и технологичным автомобилем Volkswagen Polo.

Узнайте подробности по телефону (8142) 717-505 или приезжайте в официальный дилерский центр Volkswagen «Норден» по адресу: г. Петрозаводск, проспект Лесной, 48.

1Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн. руб.

Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 60 мес. – 3,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 40% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит– 7,9%.

Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредита действительны на 01.01.2020 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

2 Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Polo за счет предоставления официальным дилером Volkswagen скидки на приобретаемый автомобиль в размере 10% от максимальной цены перепродажи автомобиля. Преимущество доступно при покупке автомобиля в кредит по программам кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (Лицензия ЦБ РФ № 3500), а также по партнерским программам кредитования банков ООО «Русфинанс Банк» (лицензия ЦБ РФ № 1792), «Сетелем Банк» ООО (Лицензия ЦБ РФ № 2168). У покупателя должно быть действующее водительское удостоверение категории «B».

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