Выгодный декабрь с «ТНС энерго Карелия»: подведены итоги акции

В «ТНС энерго Карелия» подведены итоги новогодней акции «Выгодный декабрь».

Все участники выполнили два простых условия:

Оплатили счет за ноябрь полностью, по всем услугам; Самостоятельно по показаниям прибора учета внесли плату за декабрь или оплатили указанный в счете за ноябрь рекомендуемый платеж.

Из числа совершивших эти простые шаги клиентов 250 получили суммы на свои лицевые счета, которые будут отражены в счетах за декабрь. Причем те из них, у кого также была подключена электронная квитанция, получили дополнительный сюрприз!

Участниками акции в уходящем году стали не только клиенты, регулярно и полностью вносящие плату за электричество. Были и те, кому для участия потребовалось также внести оплату накопившегося ранее долга, кроме платы за расчетный месяц.

Новогодняя акция – прекрасный шанс получить подарок на счет, не совершая практически никаких дополнительных действий. Большинство наших клиентов своевременно передают показания приборов учета и полностью и вовремя оплачивают потребленную электроэнергию,

– отмечает начальник Департамента по работе с потребителями «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.

Кстати, для простой и быстрой оплаты счетов без комиссии и очередей, и не только во время акции, в распоряжении клиентов удобные и быстрые сервисы на корпоративном сайте:

Онлайн-сервис «Личный кабинет» после несложной регистрации позволяет передавать показания, оплачивать счета, получать доступ к архиву квитанций, направлять вопросы в компанию как по своему лицевому счету, так и по присоединенным лицевым счетам близких.

Те же возможности, но на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS, предоставляет сервис «Мобильное приложение».

Оплата без авторизации – просто зайдите на сайт, введите свой лицевой счет, передайте показания ИПУ и нажмите кнопку «оплатить».

Новый год – традиционное время подарков. «ТНС энерго Карелия» желает абонентам, чтобы будущий год начался радостно!

Со списком лицевых счетов победителей и призеров можно ознакомиться на сайте «ТНС энерго Карелия»

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