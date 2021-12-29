Выгодный декабрь с «ТНС энерго Карелия»: подведены итоги акции
В «ТНС энерго Карелия» подведены итоги новогодней акции «Выгодный декабрь».
Все участники выполнили два простых условия:
- Оплатили счет за ноябрь полностью, по всем услугам;
- Самостоятельно по показаниям прибора учета внесли плату за декабрь или оплатили указанный в счете за ноябрь рекомендуемый платеж.
Из числа совершивших эти простые шаги клиентов 250 получили суммы на свои лицевые счета, которые будут отражены в счетах за декабрь. Причем те из них, у кого также была подключена электронная квитанция, получили дополнительный сюрприз!
Участниками акции в уходящем году стали не только клиенты, регулярно и полностью вносящие плату за электричество. Были и те, кому для участия потребовалось также внести оплату накопившегося ранее долга, кроме платы за расчетный месяц.
Новогодняя акция – прекрасный шанс получить подарок на счет, не совершая практически никаких дополнительных действий. Большинство наших клиентов своевременно передают показания приборов учета и полностью и вовремя оплачивают потребленную электроэнергию,
– отмечает начальник Департамента по работе с потребителями «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.
Кстати, для простой и быстрой оплаты счетов без комиссии и очередей, и не только во время акции, в распоряжении клиентов удобные и быстрые сервисы на корпоративном сайте:
- Онлайн-сервис «Личный кабинет» после несложной регистрации позволяет передавать показания, оплачивать счета, получать доступ к архиву квитанций, направлять вопросы в компанию как по своему лицевому счету, так и по присоединенным лицевым счетам близких.
- Те же возможности, но на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS, предоставляет сервис «Мобильное приложение».
- Оплата без авторизации – просто зайдите на сайт, введите свой лицевой счет, передайте показания ИПУ и нажмите кнопку «оплатить».
Новый год – традиционное время подарков. «ТНС энерго Карелия» желает абонентам, чтобы будущий год начался радостно!
Со списком лицевых счетов победителей и призеров можно ознакомиться на сайте «ТНС энерго Карелия»
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