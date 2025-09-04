Выдача водительских прав и регистрация транспорта заметно подорожала

Выдача водительских прав, регистрация транспорта подорожала в России. В Госавтоинспекции Карелии решили напомнить, как изменились размеры госпошлин с 1 сентября.

За выдачу пластикового водительского удостоверения теперь нужно платить не две тысячи, а четыре тысячи рублей, международные права тоже стали дороже – раньше было 1600, теперь 3200. За выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили нужно платить уже не две, а три тысячи рублей. За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства придется заплатить не 500, а 1500 рублей; а за выдачу паспорта транспортного средства - не 800, а 1200 рублей.

Появилась и новая государственная пошлина. Платить ее будут те, кто обратился «за совершением юридически значимых действий, связанных с внесением сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств». Размер пошлины составляет 500 рублей.

Появилась и еще одна новая государственная пошлина. Она связана с выдачей организациям, ведущим образовательную деятельность и реализующим основные программы профобучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Ее размер 15 000 рублей.