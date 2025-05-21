21 мая 2025, 22:00
Общество

Выбор редакции: закрытие садика и пьющая Карелия

Вспоминаем события уходящей среды 21 мая
дома на берегу
фото «Петрозаводск говорит»

До конца лета в карельской столице появится 23 новых остановочных комплекса.

Серьезные нарушения выявили у предпринимателя, занимающегося производством рыбной продукции.

Карельские чиновники проверили карьер в Кварцитном после жалоб на пыль и шум.

Карелию включили в пятерку самых пьющих регионов страны.

 

Над корпусом детского садика «Колосок» № 9 в городе бумажников снова нависла угроза закрытия. 

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Карелия