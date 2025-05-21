21 мая 2025, 22:00
Выбор редакции: закрытие садика и пьющая Карелия
Вспоминаем события уходящей среды 21 мая
фото «Петрозаводск говорит»
До конца лета в карельской столице появится 23 новых остановочных комплекса.
Серьезные нарушения выявили у предпринимателя, занимающегося производством рыбной продукции.
Карельские чиновники проверили карьер в Кварцитном после жалоб на пыль и шум.
Карелию включили в пятерку самых пьющих регионов страны.
Над корпусом детского садика «Колосок» № 9 в городе бумажников снова нависла угроза закрытия.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»