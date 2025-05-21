Выбор редакции: закрытие садика и пьющая Карелия

До конца лета в карельской столице появится 23 новых остановочных комплекса.

Серьезные нарушения выявили у предпринимателя, занимающегося производством рыбной продукции.

Карельские чиновники проверили карьер в Кварцитном после жалоб на пыль и шум.

Карелию включили в пятерку самых пьющих регионов страны.

Над корпусом детского садика «Колосок» № 9 в городе бумажников снова нависла угроза закрытия.

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