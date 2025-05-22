Выбор редакции: закрытие детсада в Карелии и суд над киллером

И летом в школу. В июне в Петрозаводске откроются летние лагеря для детей, которые будут организованы при школах.

Преступление, совершенное в 2010 году, раскрыли правоохранители. Судить будут киллера.

В Карелии потеплеет, но пойдут дожди и прогремит гром.

Слой грязи и песка на тротуаре привел горожан в ужас.

Разваливающийся после ремонта за 13 млн рублей мост начали восстанавливать.

Колбаса, яйца и другие продукты подешевели в Карелии.

Отопительный сезон завершается в республике.

Детский садик собираются закрыть в Кондопоге. Детей переведут в другие корпуса.

Темно-коричневая жидкость с инородной примесью из водопровода вызвала недовольство жителей карельского города.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»