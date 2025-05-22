22 мая 2025, 22:00
Выбор редакции: закрытие детсада в Карелии и суд над киллером
Вспоминаем события уходящего четверга 22 мая
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И летом в школу. В июне в Петрозаводске откроются летние лагеря для детей, которые будут организованы при школах.
Преступление, совершенное в 2010 году, раскрыли правоохранители. Судить будут киллера.
В Карелии потеплеет, но пойдут дожди и прогремит гром.
Слой грязи и песка на тротуаре привел горожан в ужас.
Разваливающийся после ремонта за 13 млн рублей мост начали восстанавливать.
Колбаса, яйца и другие продукты подешевели в Карелии.
Отопительный сезон завершается в республике.
Детский садик собираются закрыть в Кондопоге. Детей переведут в другие корпуса.
Темно-коричневая жидкость с инородной примесью из водопровода вызвала недовольство жителей карельского города.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»