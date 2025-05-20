Выбор редакции: точки в громких уголовных делах и погибший медвежонок

В Кондопожском районе в аварии погиб водитель пикапа.

По делу о мошенничестве с больничным питанием вынесен приговор. Учредителя «Диетгрупп» отправили за решетку.

Суд вынес приговор по резонансному ДТП на Ключевой. Водителя самосвала-убийцы признали виновным.

На территории завода в Петрозаводске произошел пожар.

На трассе «Кола» автомобиль задавил медвежонка.

Высокий уровень заболеваемости гельминтами фиксируется в Карелии.

Очередное пренебрежение к правилам дорожного движения показали самокатчики в Петрозаводске.

Мэрию обязали оборудовать место для складирования снега.

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