20 мая 2025, 22:00
Выбор редакции: точки в громких уголовных делах и погибший медвежонок
Чем запомнился вторник 20 мая
фото «Петрозаводск говорит»
В Кондопожском районе в аварии погиб водитель пикапа.
По делу о мошенничестве с больничным питанием вынесен приговор. Учредителя «Диетгрупп» отправили за решетку.
Суд вынес приговор по резонансному ДТП на Ключевой. Водителя самосвала-убийцы признали виновным.
На территории завода в Петрозаводске произошел пожар.
На трассе «Кола» автомобиль задавил медвежонка.
Высокий уровень заболеваемости гельминтами фиксируется в Карелии.
Очередное пренебрежение к правилам дорожного движения показали самокатчики в Петрозаводске.
Мэрию обязали оборудовать место для складирования снега.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»