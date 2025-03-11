Выбор редакции: фатальная рыбалка, ремонт тротуаров, «золотая» поездка

В Карелии пропал рыбак. Найдено его тело.

Директор петрозаводской спортивной школы №7 озвучил свою позицию: никаких поборов с родителей спортшкола не ведет. Он не отрицает, что существуют коммерческие выезды на турниры, которые оплачивают родители футболистов. Но в любом случае, они не должны оплачивать работу тренеров.

Тротуары отремонтируют в Петрозаводске, для этого запустят программу, рассчитанную на три года.

За уровнем воды на плотине в Петрозаводске следят ежедневно.

У жительницы карельской столицы списали 520 рублей за поездку в городской маршрутке.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.