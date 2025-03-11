11 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: фатальная рыбалка, ремонт тротуаров, «золотая» поездка
Вместе вспоминаем события уходящего вторника, 11 марта
фото «Петрозаводск говорит»
В Карелии пропал рыбак. Найдено его тело.
Директор петрозаводской спортивной школы №7 озвучил свою позицию: никаких поборов с родителей спортшкола не ведет. Он не отрицает, что существуют коммерческие выезды на турниры, которые оплачивают родители футболистов. Но в любом случае, они не должны оплачивать работу тренеров.
Тротуары отремонтируют в Петрозаводске, для этого запустят программу, рассчитанную на три года.
За уровнем воды на плотине в Петрозаводске следят ежедневно.
У жительницы карельской столицы списали 520 рублей за поездку в городской маршрутке.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.