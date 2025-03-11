Дорога в карельском городе напоминает лунный ландшафт

Улица Промышленная напоминает поверхность Луны. Возмущенный водитель выложил в соцсеть видео с этой дорогой. Она и правда, представляет жалкое зрелище: лужи да ямы.

«Это ни в какие рамки не лезет. Недавно ее засыпали. Засыпки хватило буквально на один день. Неужели сложно взять, отсыпать крупным щебнем и укатать все это? Хватило бы намного дольше. Вся дорога до парома такая. Ребята, вы потом будете отвечать, если что-нибудь случится… Раз в год и палка стреляет»,

— озвучивает видеосюжет подписчик группы «Подслушано Сортавала».

Люди поддержали автора поста и выразили недовольство по поводу бездействия сортавальских чиновников.

«Кого это волнует? Им все рано. Вот, если бы большой начальник жил за паромом, то асфальт лежал бы давно», — высказал свое мнение в комментариях Дмитрий.

На дороге нет «живого» места. Передвигаться по таким «кратерам, по всей видимости, можно только на луноходе...