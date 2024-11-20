Выбор редакции: обыски у Любарского, сбитый пешеход и нехороший дом

Обыски у бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского стали самой громкой новостью дня. Экс-мэра заподозрили в получении рекордных взяток, у него прошли обыски.

Иск об отмене результатов общественных слушаний об уменьшении платы за снос зеленых насаждений подан в Петрозаводский городской суд.

Карантин из-за чумы ввели в Петрозаводске – болезнь нашли у домашней собаки на Древлянке.

Дополнительное финансирование на газификацию получит Карелия. Это еще 140 миллионов рублей.

Из-за соседства с наркоманами люди в одном из домов на Ключевой живут в страхе. Родители встречают детей, которые идут домой из школы – обращения в полицию результатов пока не дали.

Под колесами неизвестного на Вознесенском шоссе погиб 55-летний мужчина. Кто его сбил, пока неизвестно, водителя ищут.

Детей в Карелии пригласят на главную новогоднюю елку 20 декабря.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром. // фото: «Петрозаводск говорит»