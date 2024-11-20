Личность водителя, сбившего насмерть мужчину, еще не смогли установить

Личность водителя, насмерть сбившего пешехода на Вознесенском шоссе в Петрозаводске, до сих пор не установили. Авария произошла 16 ноября в 20:40.

В тот веечр водитель наехал на пешехода. От полученных травм 55-летний мужчина погиб на месте дорожного происшествия.

Обстоятельства трагедии пытаются установить. Дорожная полиция просит очевидцев откликнуться и помочь установить личность водителя. Информацию о произошедшем в районе дома 16 по Вознесенскому шоссе можно сообщить в дежурную группу по номеру 71-59-00. // фото пресс-службы ГАИ