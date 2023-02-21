Выбираем победительницу конкурса «Приближаем весну!»

Настала пора выбрать победительницу конкурса «Приближаем весну!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

В январе и феврале карельские красавицы, рукодельницы и затейницы присылали свои фотографии с рассказами о любимых занятиях. Теперь нам предстоит сложная задача — выбрать из десяти очаровательных снимков лучший и определить таким образом победительницу конкурса, которая получит красивый букет к 8 Марта.

Мы уже публиковали фотографии первых пяти участниц, теперь представляем остальных.

Знакомьтесь:

Марина Ковалышева: «Я — Снегурочка, внучка Дедушки Мороза! Моё любимое занятие — дарить радость детям и помогать Дедушке Морозу доставить подарки каждому ребенку. Самое ценное в каждом поздравлении — это эмоции детей. А после новогодних праздников мы приближаем весну!»

Ольга Кисткина: «Моё любимое занятие — это туризм. Ну и особенно здорово, когда ты сам готовишь еду на костре. Ни с чем не сравнимый вкус!»

Катерина Барсова: «Как и все дети, мои девчонки на месте не сидят. Очень любят гулять, играть, кататься на лыжах и коньках. И, конечно, домашние дела никто не отменял… Таисия и Александра очень любят печь пироги. У младшей дочери даже своя крошечная скалка есть!

А еще они увлечены рукоделием. Из вещей, непригодных к носке, мы частенько делаем поделки и разнообразную мелочь — то прихватки, то небольшие подвески для елки, то одежду для кукол. Эти мелочи не для «выставки». Они кривые, немного неаккуратные, но такие «тёплые», так как сделаны своими руками с душой, старанием и морем смеха, ведь проводить время вместе — это всегда весело!»

Ольга Тарасова: «Хочу вам рассказать о своей родной, единственной и самой лучшей сестрёнке. У неё очень красивое имя — Анита. Моя сестра разносторонняя, добрая, отзывчивая и очень красивая девушка. У неё есть любимое хобби — она делает удивительные картины в технике Стринг Арт, это картины из гвоздей и ниток».

Наталья Пименова: «На фото — наша любимая внученька и маленькая хозяюшка Алиса. Ей 3,5 года. Очень любит играть в куклы, как настоящая будущая мамочка. Заботится и ухаживает за куколками, очень ответственно и нежно!»

Голосование за лучший кадр пройдёт в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 21 по 28 февраля. В тот же день будет объявлена победительница — её из пятёрки лидеров выберет редакция. Просто ставьте лайки под понравившимися снимками в альбоме конкурса!

Самые интересные фотографии будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Прием работ на конкурс завершён. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: pxfuel.com