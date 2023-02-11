Названы финалисты конкурса снежных и ледовых скульптур

Работа завершена, зрители довольны, победители определены. В столице Карелии 11 февраля подвели итоги конкурса снежных и ледовых скульптур зимнего фестиваля «Гиперборея-2023».

В номинации «Снежная скульптура» первое место у скульптуры «Дымковская игрушка» у команды кондопожан (Егор Софронов, Татьяна Елизарова, Василий Шуба), соообщили в мэрии. Второе место заняла скульптура «Богатырь после боя» (Семен Пашков, Никита Юшков, София Карпенко также город Кондопога). Третье место у петрозаводской команды со скульптурой «Святогор – хранитель порядка» (Юлия Ченкова, Дарья Жихарева, Диана Гирфанова).

В ледовой скульптуре победа за командой из Нижнего Тагила - «В третий раз закинул он невод…» (Роман Гореленко, Ольга Гореленко). Второе место у команды из Благовещенска с фигурой «Чудо Святого Георгия о Змии» (Алексей Сидоров, Григорий Алешин). Третье место у команды из Мурманска, Череповца и Мончегорска со скульптурой «Смерть Кощея» (Дмитрий Новицкий, Олег Нарожный, Евгений Шнайдер». Четвертое место у олончан и петрозаводчан Андрея Петрова, Андрея Ганичева и Андрея Леонтьева «У Лукоморья».





Гран-при конкурса завоевала команда из Петербурга и Тюмени в составе: Ирины Алимурзаевой и Александра Скареднова, создавшая скульптуру «Кощей Бессмертный. Оберегая свою смерть».



Приз мэра присужден Марии Пегановой, Екатерине Морозовой и Леониду Дарвину из Петрозаводска за скульптуру «Такая вот компания». Приз Петросовета за скульптуру «Святогор – хранитель порядка» вручили Юлии Ченковой, Дарье Жихаревой и Диане Гирфановой, из Петрозаводска и Мурманска. Кубок Борея отправился в детскую школу искусств в Кондопогу. // фото пресс-центр администрации города