Выбираем лучший кадр декабря конкурса «Веселая компания»

В декабре на конкурс «Веселая компания», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», жители Карелии прислали новые интересные снимки. Сегодня мы начинаем голосование, чтобы выбрать из них лучшие и определить победителя этого месяца, которому достанется приз — сертификат на 3000 рублей в клуб виртуальной реальности «First VR Arena».

Знакомьтесь:

Олеся Артамонова: «Три подруги — Елена Беломестнова, Ольга Ясюкевич и Олеся Артомонова на занятиях в спортзале».

Валерия Лукьянова: «Дружный коллектив магазина «Фикс прайс» на пр. Александра Невского 43, поздравляет всех с наступающим Новым Годом!»

Алла Морозова: «Наша группа просто класс, дружим мы с природой. Палки в руки, шире шаг, укрепляем мышцы ног в любое время года. На фото Галина Шабанова, Ирина Архипова, Алла Морозова, Ирина Иванова и Ирина Лепихина».

Юлия Ютина: «На фото запечатлён наш отдых с палатками на берегу Онежского озера. У нас очень большая компания, всегда отдыхаем семьями. Летняя рыбалка, зимняя, отдых с палатками, походы в лес и на городские мероприятия. На фото семьи: Ютины, Алексеевы, Треповы, Сидоренко и Кустовы».

Ирина Архипова: «На фото группа скандинавской ходьбы Сканди_Юность. Очередной зимний поход выходного дня в Сайнаволок».

Ирина Лебедева: «Наша весёлая компания педагогов детского сада № 121 — вокальная группа «Поющие сердца». Ежегодно выступаем на конкурсе «Песня года». В этом году 15 декабря стали лауреатами первой степени!»

Анастасия Валова: «Посмотрите на эти «сумочки» – можно подумать, что их собрали пять хрупких девушек на фото? Нет! И это правильно, у нас очень большая компания, просто на фото не все. Мы из Петрозаводска, Кондопоги и Прионежья. Уже два года каждый месяц мы отправляем бигбеги со вторсырьём в Санкт-Петербург. Но прежде чем это сделают те, кто попал на фото, более тысячи участников команды «Спасём тетрапак» у себя дома готовят вторсырьё, чтобы оно отправилось на переработку и снова превратилось во что-то полезное. Нас объединяет общее дело, оптимизм и желание оставить детям чистую Карелию».

Анна Чернышова: «Наше лето!!! Дни рождения Тимофеевых. На фото: Евсеевы, Тимофеевы и просто Наталья».

Голосование за лучший кадр месяца пройдёт в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» с 20 по 26 декабря. В тот же день будет объявлен победитель — его из числа лидеров выберет редакция. Просто ставьте лайки под понравившимися снимками в альбоме конкурса!

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте фотографии вашего совместного досуга с друзьями, коллегами или родственниками и выигрывайте замечательные призы!

Условия участия

• К участию в конкурсе приглашаются жители Карелии старше 18 лет.

• На фото может быть изображен любой досуг компании от трех и более человек (чаепития в офисе, совместные фотосессии, походы, настольные игры и т. д.), кроме распития алкогольных напитков.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фото и расскажите, как вам больше всего нравится проводить время с вашей компанией.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Веселая компания». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Победителя выбираем каждый месяц. Пятерка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Победители получат сертификаты на 3000 рублей в клуб виртуальной реальности «First VR Arena», которые можно использовать для оплаты аренды площадки на компанию (будни — 6000 руб., выходные — 8000 руб.).

Место вручения сертификатов — «First VR Arena» в ТРК «Лотос PLAZA» (тел. +7 (8142) 26-26-76).

Участники, не попавшие в декабрьское голосование, переходят на следующий месяц. Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 января 2024 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: piqsels.com