«Петрозаводск говорит» объявляет конкурс «Веселая компания»

Золотая осень подходит к концу, впереди — долгая зима, но это не повод для уныния! Специально для тех, кто в любое время года не привык скучать, портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» придумали новый конкурс «Веселая компания»!

Если у вас есть друзья и коллеги, которые всегда готовы собраться дружной компанией и придумать что-то интересное, присылайте фотографии вашего совместного досуга и выигрывайте отличные призы — сертификаты на 3000 рублей в клуб виртуальной реальности «First VR Arena», расположенный в ТРК «Лотос-PLAZA».

Условия участия

• К участию в конкурсе приглашаются жители Карелии старше 18 лет.

• На фото может быть изображен любой досуг компании от трех и более человек (чаепития в офисе, совместные фотосессии, походы, настольные игры и т. д.), кроме распития алкогольных напитков.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фото и расскажите, как вам больше всего нравится проводить время с вашей компанией.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Веселая компания». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Победителя выбираем каждый месяц. Пятерка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Победители получат сертификаты на 3000 рублей, которые можно использовать для оплаты аренды площадки на компанию (будни — 6000 руб., выходные — 8000 руб.).

Первого победителя назовем в конце ноября. Место вручения сертификатов — «First VR Arena» в ТРК «Лотос PLAZA» (тел. +7 (8142) 26-26-76).

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 января 2024 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: piqsels.com