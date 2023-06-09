Всероссийский Олимпийский день пройдет в Петрозаводске

18 июня на «Юности» в Петрозаводске состоится всероссийский Олимпийский день (0+).

В рамках спортивного праздника пройдет летняя детская олимпиада «Маленький Чемпион». Также пройдут мастер-классы по настольному хоккею и пляжному волейболу, викторины и другие активности.

Для гостей проведут открытые тренировки по зумбе, стретчингу. 18 июня с 10:00 до 11:00 - функциональная тренировка; с 11:00 до 12:00 – ZumbaClass, с 12:00 до 13:00 - Dynamic stretch.

Записаться можно в личных сообщениях паблика Олимпийского совета. // фото unsplash.com