09 июня 2023, 18:34
Всероссийский Олимпийский день пройдет в Петрозаводске
Горожан приглашают по-спортивному провести воскресный день
18 июня на «Юности» в Петрозаводске состоится всероссийский Олимпийский день (0+).
В рамках спортивного праздника пройдет летняя детская олимпиада «Маленький Чемпион». Также пройдут мастер-классы по настольному хоккею и пляжному волейболу, викторины и другие активности.
Для гостей проведут открытые тренировки по зумбе, стретчингу. 18 июня с 10:00 до 11:00 - функциональная тренировка; с 11:00 до 12:00 – ZumbaClass, с 12:00 до 13:00 - Dynamic stretch.
Записаться можно в личных сообщениях паблика Олимпийского совета. // фото unsplash.com