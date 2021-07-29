Все больше автомобилей переводят на газ

Непрерывный рост цен на бензин привел к тому, что автомобилисты чаще переходят на альтернативные варианты топлива. Электромобили пока не завоевали статус лидера на российских дорогах, а вот автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) уверенно шагают к первенству.

Рост интереса к переоборудованию автомобилей в компании «РОСГАЗ» заметили в августе 2020 года. В 2021 году он только усилился. Сейчас сервисный центр ГБО работает без выходных и выполняет по две установки в день.

Многих водителей заинтересовала возможность оформить беспроцентную рассрочку, которую сейчас предоставляет «РОСГАЗ». Оборудование можно установить и использовать сразу, начать экономить на топливе прямо сейчас и обойтись без переплат

— рассказали в пресс-службе «РОСГАЗ».

Почему газ выгоднее?

После перехода на газ вдвое уменьшаются не только расходы на топливо, но и обслуживание автомобиля в целом. Газ не смывает масляную пленку, поэтому мотор прослужит дольше. Кроме того, он обладает более низким октановым числом, что уменьшает износ двигателя и продлевает ему жизнь, потому что на его деталях не скапливается копоть. Даже свечи изнашиваются на 35% меньше в автомобиле с ГБО.

Есть и другие преимущества: газ — это самый экологичный вид топлива, он соответствует нормам Euro-5 и Euro-6. Автомобили на нем ездят гораздо тише, так как двигатель внутреннего сгорания производит в 2 раза меньше шума, если сравнивать с машиной на бензине.



А что с качеством оборудования?

Особый интерес вызывает качество оборудования от «РОСГАЗ» - это единственный в Карелии официальный дилер итальянской компании LOVATO, одного из лучших производителей ГБО в мире. Системы нового поколения оптимальны по соотношению цены и качества. Клиент получает надежное и безопасное оборудование и дополнительно, при желании, полный пакет документов, необходимых в ГИБДД.

В компании работают профессионалы с опытом работы от 20-ти лет, поэтому риск некачественной установки сведен к нулю.

Также существует заблуждение, что газовое оборудование занимает очень много места и придется забыть об использовании багажника. Современный баллон занимает совсем мало места, не больше, чем запасное колесо.



Где заправляться?

Благодаря тому, что у «РОСГАЗ» 35 заправок в Мурманской, Ленинградской областях и в Карелии, найти заправку никакой сложности не составит.

Чтобы посчитать, сколько вы сэкономите после перехода на газ, воспользуйтесь калькулятором, который есть на сайте компании. Просто введите данные о типе и расходе топлива, среднем годовом пробеге и количестве автомобилей, а программа рассчитает срок окупаемости и сумму годовой экономии.

Для юридических лиц компания подготовила очень выгодные условия, которые доступны при покупке, установке и обслуживании ГБО.

Более подробную информацию можно узнать на сайте и при личном обращении в компанию «РОСГАЗ» по телефону: 8 (921) 461-21-95.

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