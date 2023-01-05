«Время, когда земля принадлежит Сюндю». Как карелы отмечали Святки

Текст и иллюстрации: Хельга Белянцева

Промежуток от Рождества до Крещения считается необыкновенным, святым временем. Не случайно эти 12 праздничных дней получили название Святки. В прежние времена православные люди в это время веселились от души — колядовали, славили Христа, пели и плясали, по улицам ходили ряженые. Также считалось, что в эти дни можно узнать будущее, поэтому девушки и парни не упускали случая погадать разными способами, несмотря на то, что это порицалось церковью.

У карелов были сильны языческие верования, хотя на них и наложились позднее православные традиции. Из глубокой древности пришли святочные мифологические персонажи — Сюндю и Крещенская баба. Люди верили, что они могут принести счастье на целый год, но могут и наказать — смотря как их встретишь.

О том, какие святочные традиции существовали у карелов, порталу «Петрозаводск говорит» рассказала Людмила Иванова, научный сотрудник сектора фольклористики и литературоведения Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, автор книги «Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов».

Центральными персонажами Святок в Карелии были Сюндю и Крещенская баба, представления о которых сохранились у карелов. Мифологические рассказы и воспоминания о них удалось собрать этнографам и фольклористам в XX веке. На этом материале были написаны главы книги, посвященные святочным традициям.

Как карелы ходили на иордань

«В старину Святки отмечали с 24 декабря по 6 января, а сейчас с 7 по 19 января — с Рождества до Крещения, — рассказывает Людмила Иванова. —Святки – это сакральное время. В этот промежуток, согласно мифологическим представлениям, умирает все старое: старая жизнь, старое время и, в том числе, «старый» человек. И зарождается новая жизнь, новое Солнце, новый человек – в общем, происходит обновление всего мироздания».

На древние мифологические воззрения позднее наложились новые, христианские представления. У карелов же преобладали дохристианские верования. У них не было, например, христославия, которое бытовало у русского населения в Поморье: дети ходили на Рождество по домам славить Христа и за это получали угощение. А у староверов Подужемья была традиция творить тайную милостыню в святочное время: в корзину клали еду, отрезы ткани и ставили на порог дома бедняков.

У карелов из христианских святочных традиций существовал обряд в Крещение ходить на иордань (Kävvä Jordanah). Человека обвязывали за пояс полотенцем и опускали в освященную прорубь. Считалось, что так «смываются все грехи». После купания женщины в сорочках, мужчины в исподнем белье бежали на колокольню и звонили в колокола.

Паккайне, Сюндю и Крещенская баба

В Карелии были широко распространены различные языческие представления, в том числе о мифологических существах. Сейчас мы знаем, в основном, о персонажах, связанных с туриндустрией: Талвиукко, Дед Халла, морозец Паккайне. Но они не имеют практически никакой связи с древними верованиями. Хотя Мороза (Pakkaine) карелы в самом деле очень почитали. В святочные ночи выносили ему угощение, кормили блинами, кашей, при этом просили, чтобы он не заморозил озимые посевы и то, что находится в кладовых.

Два других персонажа, которые, как считалось, приходят на землю в святочное время – это Сюндю (Syndy) на юге Карелии и Крещенская баба (Vierissän akka) на севере. Это время в южной Карелии называли Synnynmuan aigu – «время, когда земля принадлежит Сюндю», то есть все, что происходит в мироздании, связано с ним. А на севере этот период назывался Vieristän keski – «крещенский промежуток».

Слово «сюндю» или «сюнтю» по-карельски означает «рождение», то есть этот персонаж связан с Рождеством. А Крещенская баба, соответственно, с Крещением.

Оба эти существа были невидимыми и неслышимыми, приходили на землю в рождественский Сочельник, а уходили в ночь на Крещение. Сюндю иногда мог предстать в виде копны сена. Считалось, что он спускается с неба (реже — выходит из проруби) и вначале маленький, как горчичное зерно. Но пока двенадцать дней ходит по земле, он собирает все человеческие грехи и становится огромным, как копна сена.

Иногда его видели и в образе северного сияния, что связано с представлениями о мире мертвых. У многих народов есть поверье, что, когда загорается северное сияние, это души предков танцуют на небе и своим светом обращаются к нам. Порой Сюндю представал и в образе седовласого старичка, который ходит по лесу с блестящим посохом.

Крещенская баба, в отличие от Сюндю, всегда поднималась из проруби. Карелы специально перед Рождеством делали прорубь и на ее край ставили крест. В прошлом веке его нередко украшали цветами. Считалось, что по этому кресту и поднимается Крещенская баба.

Иногда она представала как неопрятная, неряшливо одетая, в рваном грязном платье, со всклоченными волосами старуха. Именно такой Крещенской бабой пугали детей.

Но в целом оба этих персонажа были настроены к людям миролюбиво. Главное, нужно было соблюсти все правила, которые устанавливают Сюндю и Крещенская баба на это время.

«Чистое время»

С образом Сюндю связано большое количество обрядовой выпечки. Пекли, например, «портянки для Сюндю» (Synnyn hattarat). Это специальные блины, которые выпекали в Сочельник. Женщины говорили, что пекут портянки для Сюндю, чтобы в то время, когда он ходит по земле, у него не мерзли ноги. Также делали «носочки для Сюндю»(Synnyn noskaizet) – небольшие пирожки, которые тоже нужны были для того, чтобы достойно встретить и обогреть это мифологическое существо. А когда он уходил, считалось, что он в крещенский сочельник поднимается снова на небо, его провожали и пекли «лесенку для Сюндю» (Synnyn pordahat).

Святки считались «чистым временем», когда нельзя было делать никакую грязную работу, чтобы не запачкать дорогу для Сюндю и Крещенской бабы. Запрещалось выбрасывать мусор или выливать помои на снег, чернить сапоги, стирать грязную рабочую одежду.

И в то же время это были дни веселья и разгула, которому предавался и стар, и млад. Это был период, когда люди радовались встрече новой жизни, нового Солнца. Ведь именно с Рождества начинал увеличиваться день, становилось светлее, что имело большое значение для карелов в то время, когда не было электричества.

В это время ходили ряженые – выворачивали тулупы, надевали старую рваную одежду, завешивали платками лица или надевали берестяные маски, чтобы их не узнали, и приходили к соседям с песнями и просьбами об угощении.

Во время Святок также был обычай поднимать лемби (lembi), или славутность – сексуальную привлекательность девушек и парней. Делали это оригинальным образом. Например, снимали банную дверь с петель и уносили на середину озера, или разбирали печь-каменку, или раскидывали поленницу. Считалось, что чем больше девушку или парня ругают за это, тем сильнее повышается у них лемби.

Чулки, зеркала и коровьи шкуры

На Святках очень много гадали. Были и простые способы, например, сбегать на прорубь, намочить чулок и положить его под подушку. После этого говорили о том, чтобы приснился суженый.

Девушки гадали в бане: ставили зеркало, рядом с ним две свечи или лучины, открывали дымоход и вызывали духа, чтобы он пришел и показал суженого.

Были и более сложные обряды. Девушки и парни ходили на перекресток слушать Сюндю (Syndyy kuunella), или к проруби — слушать Крещенскую бабу. Хотя нередко слушали их и в других местах – например, у дверей бани, риги или церкви.

Слушающих обязательно должно было быть нечетное количество. С ними всегда был «обводящий». Расстилали коровью шкуру, причем, использовали только шкуру еще не отелившегося молодого животного. Клали ее шерстью кверху, садились на нее, и обводящий накрывал их скатертью. Затем он обводил вокруг них черту металлическим предметом (кочергой, сковородником, топором и т. п.). Иногда говорили, что обводил три раза по солнцу, иногда – два по солнцу и один против солнца. Последний круг обычно не доводили до конца, чтобы оставить «калитку» для возможного побега слушающих от погнавшихся за ними мифологических существ.

«Ключи счастья»

Считалось, что очень опасно ходить на такие гадания. Тем более, что ходили туда за полночь, в самое темное и страшное время. И если перед тем, как отправиться на гадание, девушки шумели, баловались, или просто шли с неверием, то мифологические существа наказывали их за это.

Рассказывали, что Крещенская баба порой гналась за слушающими и отрубала им головы. Спасением в таких случаях было забежать в чей-нибудь дом. И хорошо, если хозяйка догадывалась, от кого они убегают и надевала им молочные горшки на головы. Тогда Крещенская баба разбивала горшки, но головы оставались целыми.

Но иногда это мифологическое существо могло кого-то и наградить. Например, сохранились рассказы о девушке-хромоножке. Она с подругами пошла гадать к проруби, и за ними погналась Крещенская баба. Все девушки убежали, а хромоножка отстала от них, и ей Крещенская Баба бросила под ноги ключи счастья (lykkyn avaimet). Девушка выздоровела и вышла удачно замуж.

«Lykkyn avaimet» («Ключи састья»), художник Хельга Белянцева

Слушающие спрашивали Сюндю и Крещенскую бабу, что будет в следующем году – когда ждать женихов, какие произойдут события. Считалось, что у Сюндю есть собачка, и если слышали лай, определяли по нему, с какой стороны придет жених. Когда девушка слышала звон бубенцов, это означало, что она выйдет замуж. Плохими предзнаменованиями считались звуки топора или рубанка, которые предвещали похороны, а также раскаты грома и плач детей, что считалось предвестием войны. Люди верили, что Сюндю и Крещенская баба ведают наше будущее и могут обо всем этом рассказать».

И в наши дни люди нередко гадают на Святки, но теперь скорее ради развлечения, мало кто относится к этому всерьез. Но еще сто лет назад наши предки по-настоящему верили в мифологических существ и их способность влиять на человеческую жизнь, потому и святочный период был поистине волшебным временем.





