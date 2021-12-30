Вражда и разобщенность. Какие чувства принес нам 2021 год

Текст: Георгий Чентемиров

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Всю последнюю неделю 2021 года в соцсетях шутят об отсутствии ощущения праздника. «Как настроение?» – «Говногоднее». Некрасивое слово пользователи интернета придумали давно, задолго даже до пандемии коронавируса, однако сейчас оно, кажется, стало по-настоящему актуальным.

Вот недавно ВЦИОМ определил слова года по версии россиян. Ими стали «коронавирус», «рост цен» и «QR-коды». Хороший наборчик, не правда ли? И очень интересно, какие бы результаты показало исследование, если бы жителей страны попросили определить эмоцию года. Для меня лично ею стала разобщенность.

Весь год я провел в спорах с коллегами, доказывая очевидную для меня пользу вакцинации от того самого «слова года» – коронавируса. Я был яростен и непримирим. Очные стычки в редакции оканчивались мирно, а вот в соцсетях контролировать себя оказалось труднее, и я даже поссорился с коллегой-антипрививочником (потом, к счастью, помирился).

Коронавирус и необходимость прививаться разбили общество на две части. По разные стороны баррикад оказались родственники и близкие друзья. И если в спорах со знакомыми оппоненты чаще всего все же выбирают слова, то с посторонними можно как будто и не церемониться. «Что, антиваксер, чипов боишься? Шапочку из фольги не забудь!» – «Ужаленный! Коли себе свою жижу!».

Не масла, а ракетного топлива в огонь подлила история с введением QR-кодов. Стычки в общественном транспорте в Татарстане, где эту систему опробовали раньше всех, показали, что люди не готовы на компромиссы, а в своих бедах винят ближнего – просто исполнителя, который и сам не рад, что вынужден требовать исполнения чужих приказов.

Даже безобидные маски, которые нужно носить в общественных местах, становятся причиной конфликтов и разборок. По сети гуляет видео, где мужчина в магазине подходит и пинает другого мужчину, маска на котором надета неправильно. Тот, недолго думая, заряжает правый в челюсть, и обидчик отлетает в нокаут. А самым страшным проявлением войны между «антимасочниками» и «замасочниками» стала стрельба в многофункциональном центре в Москве, в результате которой погибли два человека.

Эскалация вражды шла и на политическом поле. В России начали с размахом применять закон о СМИ – иностранных агентах. Сейчас в нем значатся 111 физических лиц и организаций, из них 94 признаны иноагентами именно в этом году. Как и следовало ожидать, этот статус ведет к стигматизации. Кто-то считает, что «иностранный агент» для журналиста в России – знак качества, а кто-то, наоборот, сравнивает иноагентов с мальчишами-плохишами, продавшими Родину за бочку варенья и коробку печенья.

Вторая позиция близка российскому государству, и ее стараются закрепить официально. На днях Верховный суд ликвидировал международный «Мемориал» (признан иностранным агентом), а потом Мосгорсуд сделал то же самое с правозащитным центром «Мемориал» (тоже иностранный агент). Надо ли говорить, что эти решения многими восприняты как очередной эпизод подавления инакомыслия в России? Какое уж тут новогоднее настроение…

Кстати об инакомыслии. Несистемная оппозиция в стране разгромлена; главный оппозиционер в тюрьме, протестные акции жестко подавляются. Да и не было их, таких акций, считай, с апреля. Означает ли это, что в обществе исчезли протестные настроения? Нет, конечно. Просто их некуда выплескивать, и это тоже не добавляет обществу дружелюбия.

Ощущение приближающихся репрессий усиливают гонения на музыкантов и комиков. Неудачная шутка Идрака Мирзализаде стоила ему возможности жить и работать в России. И это опять тот случай, когда реакция властей сработала не во благо. Не будь уголовного дела, о шутке забыли бы спустя пару дней, но шумиха вокруг комика привела к росту оскорбившихся в геометрической прогрессии. И опять-таки: боязнь получить серьезные проблемы за шутку, неловкое высказывание, короче говоря – за слова – усиливает в обществе чувство тревоги.

Не радует и внешнеполитическая повестка. В Афганистане власть захватила запрещенная в России организация «Талибан». Талибы убивают за музыку, но российские чиновники ведут с ними переговоры, принимают их делегации в Москве и называют «вменяемыми людьми».

Многие задаются закономерным вопросом о том, кто для российского государства идейно ближе: террористы – а «Талибан» признан террористической организацией – или правозащитники?

Весь декабрь на полном серьезе обсуждалось, нападет ли Россия на Украину. Поводом для разговоров стали движения российских войск недалеко от границы. Если учесть, что гигантское количество россиян имеет на Украине друзей и родственников, а украинская диаспора самая многочисленная в стране, можно представить, как эти разговоры повлияли на настроение людей.

Разобщение происходит и в кошельках. Увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Инфляция в России достигла максимума за шесть лет. Богатые не почувствуют, а люди со средним и низким достатком – заметят, и еще как. Слышите под окном предновогодние салюты? Вот и я не слышу. Денег у людей нет на фейерверки. Вместо салютов – головная боль из-за недостроенных домов и недоделанных ремонтов: цены на строительные материалы в 2021 году скакнули, как Исинбаева с шестом. Но кому война, а кому мать родна – производители срубили сверхприбыль.

Как никогда хочется в наступающем году пожелать нам всем: давайте жить дружно! Давайте стараться не лепить ярлыков и игнорировать те, что уже налеплены. Разобщенность – яд, отравляющий общество, и спастись от него можем только мы сами. // Фото: Pixabay