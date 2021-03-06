Вратарь из Карелии признан лучшим игроком февраля

Лучшим вратарем февраля по версии НМХЛ стал Руслан Крайнов из клуба «СКА-ГУОР Карелия», город Кондопога, сообщается на сайте Национальная молодежной хоккейной лиги.

Руслан сыграл в пяти мачтах, в общей сложности 261 минут и 9 секунд и пропустил всего семь шайб. Коэффициент надежности - 1.61. Сухие игры - 1; победы - 2; ничьи - 1; поражение – 1.

Поздравляем Руслана с отличным результатом!

Лучшим защитником становится Алексей Кожевников из ХК «Локо-Юниор» г. Ярославль. На счету Алексея в 6 играх - 1 гол и 2 передачи. Показатель +/- «+8», 4 игры с плюсом, 1 игра на ноль.

Лучшим нападающим признан Павел Поносов из ХК «Динамо-Юниор» г. Санкт-Петербург. Павел принял участие в 6 играх, в которых отметился 5 голами и 4 передачами. Показатель +/- «+8», 2 победных гола, 5 голов в равных составах, голы, выводящие вперёд – 3, голы, 5 игр с плюсом.

Фото с сайта НМХЛ